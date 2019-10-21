繳庫盈餘1800億 央行：已來到最大極限

（中央社記者潘姿羽台北21日電）央行109年預算繳庫盈餘達新台幣1800.92億元，續破1800億元，不過面對立委質詢，央行是否能夠上調盈餘繳庫數，央行副總裁嚴宗大表示，國際殖利率下跌的趨勢下，不太可能再提高繳庫盈餘，已來到最大極限。

根據央行報告，109年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，共計1800.92億元，較108年度預算繳庫數增加1119.5萬元。

國民黨立委賴士葆今天於立法院財委會質詢，央行連年繳庫盈餘都達1800億元以上，隨著政府支出增加，央行繳庫有沒有可能也增加至2000億元。

嚴宗大表示，央行已經盡到最大努力維持繳庫1800億元，但未來全球經濟變化快速、國際殖利率走低，央行要再提高繳庫盈餘「不太可能」，目前看來已到最大極限。

賴士葆進一步詢問，當前全球經濟局勢多變，負利率問題已在日本、歐盟上演，台灣有沒有可能發生；嚴宗大回應，負利率有其背景，台灣現在經濟情況還很健全，沒有面臨此困擾，因此不會採取這樣的政策。

嚴宗大也說，英國脫歐、日本負利率等重要國際大事，已經持續好一陣子，市場都有一定程度的了解，央行在資產操作時，也會因應最新國際情勢做出資產調整、減少持有，整體而言，這些國際事件對金融情勢的衝擊，不會像剛開始那麼強烈。（編輯：鄭雪文）1081021