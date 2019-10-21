中華電攻5G添翼 Verizon Media助陣內容

（中央社記者江明晏台北21日電）迎接5G時代，Yahoo （Verizon Media）宣布加入中華電信5G領航隊，盼攜手台灣產業展開多元合作，針對內容應用領域，為消費者打造沉浸式影音體驗，「透過5G來講在地的故事」。

2020即將迎來5G元年，各式應用場景將逐漸落地發展，Verizon Media今天宣布正式加入「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」。

為加速推動台灣5G發展，中華電信5G領航隊自成立以來，已與國內外產業、官方、學界與研究單位逾50個機構及企業結盟，以2020年領航台灣5G商用為目標，共同建構5G產業鏈。

深耕台灣超過20年的Yahoo（Verizon Media），則整合母公司、也是全美領先電信商Verizon的全球資源，致力發展5G世代的多元創新內容應用。在相同理念驅動下，雙方正式宣布Verizon Media加入「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，為影音娛樂內容應用領域帶來即戰力。

Verizon Media亞太區共同董事總經理王興表示，5G被喻為第4次工業革命，同時也將推動所有產業的數位轉型，Verizon Media向來與當地最強的電信業者合作，在台灣與中華電合作，將以動態捕捉裝置、結合AR（擴增實境）/VR（虛擬實境）/MR（混合實境）的XR（延展實境）技術資源，並整合YahooTV內容創作優勢，相信加入中華電信5G領航隊之後，可全面加速在地內容應用發展，「希望透過5G來講在地的故事」，下個月就會合作在故宮推出5G博物館的體驗。

中華電信5G領航隊共同執行長暨中華電信執行副總經理林國豐指出，中華電信積極發展5G產業鏈上的各種合作機會，未來5年全球線上影音市場將快速成長，對消費者來說最有感的5G應用領域，將首先發生在影音娛樂，而Verizon Media正是這領域的佼佼者，期待未來雙方透過5G技術，訴說台灣的故事。

Verizon Media與中華電信5G領航隊將開展兩大合作方向，包括5G實驗場域開展創新內容與打造沉浸式行動影音新體驗。Verizon Media未來可在中華電信5G實驗場域針對創新內容應用進行更多實作，有機會讓更多消費者現場親身體驗；而這僅是雙方在內容應用合作的第一步，未來Verizon Media與中華電信5G領航隊將針對沉浸式行動影音體驗，整合雙方技術資源及內容創新能量，開拓更多元的合作機會。（編輯：張均懋）1081021