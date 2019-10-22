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安碁施宣輝：科技發展首重動力 企業應先掌握需求

最新更新：2019/10/22 12:21
安碁資訊董事長施宣輝22日出席工研院「眺望2020產業發展趨勢研討會」演講，他表示，科技發展首重原因與動力，企業應先掌握客戶需求。中央社記者張建中攝　108年10月22日
安碁資訊董事長施宣輝22日出席工研院「眺望2020產業發展趨勢研討會」演講，他表示，科技發展首重原因與動力，企業應先掌握客戶需求。中央社記者張建中攝　108年10月22日

（中央社記者張建中台北22日電）宏碁集團旗下小金雞安碁資訊董事長施宣輝今天表示，科技發展首重原因與動力，企業應先掌握客戶需求。

施宣輝今天出席工業技術研究院「眺望2020產業發展趨勢研討會」演講，工研院原先設定演講題目為「2030企業新契機」，他覺得現在要說2030太早，便將題目改為「談企業與科技先從Why開始」。

施宣輝以安碁為例表示，因為團隊有使命，才能支撐安碁成立12年才開始獲利，成立18年才即將掛牌上櫃。

安碁過去18年幾乎每天都有實際對付駭客的實戰經驗，施宣輝表示，安碁願景是要用最強資安實力守護企業。

施宣輝還以宏碁集團在美國投資的GrandPad為例指出，GrandPad要讓所有長者擁有機會生活在一個不會感到孤獨或孤立的世界，並擁抱銀髮生活。

在提供一個「大iPhone」概念的設備後，施宣輝表示，經統計每個月點閱率超過2.5億次，使用者平均每天使用時間48分鐘，平均每天視訊通話時間12分鐘，頗有成果。

施宣輝說，科技沒有永遠，需求是永遠的，一旦使命明確，不用擔心未來客戶會選擇新技術，因為企業會隨著客戶使用行為改變，持續符合他們的需求。

GrandPad是整合硬體、軟體與服務，施宣輝表示，70年代的台灣靠代工出口，現今台灣更應好好使用「硬體王國」的資源，利用台灣硬體優勢，應有非常大的機會。（編輯：楊玫寧）1081022

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