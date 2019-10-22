康控訂單一路旺到明年 股價飆漲停創一年高點

（中央社記者韓婷婷台北22日電）康控走過上半年低迷期後，營運自第2季起逐季走揚，受惠客戶加單，及新產品加入出貨，訂單從第4季一路旺到明年第1季，帶動今天價量齊揚亮燈漲停，創下一年多來新高價。

精密元件廠康控今天受到業績持續加溫，訂單能見度拉長到明年第1季激勵，股價在橫盤整理近4個月後，今天見到帶量突破箱型整理區，越過前波高點190元，盤中衝上196.5元漲停價，創下2018年10月以來新高位置，在台股大盤指數逼近27年來新高11270點之際，展開強漲氣勢，表現搶眼。

繼iPhone11新手機發表後，市場預期新AirPods可望在10月底亮相，主打音質效果更佳、內建降噪與防水功能，定位比舊款AirPods更高階，搶攻歐美聖誕旺季商機，隨著新品即將上市，相關供應鏈可望受惠。

康控表示，第3季接到客戶要求加開模具，9月新模具到位，新舊機種將全面啟動，第4季還有消費性產品新品項加入量產。至於一度延後的車用精密零件預計在第4季全部認證完成，將開始貢獻營運，拉高車用比重，也分散單一客戶較集中的問題，優化客戶及產品組合結構。

康控表示，目前訂單能見度已到明年第1季，第4季有新精密元件品項加入量產出貨，從10月開始將見到更顯著的動能。第4季預期將是全年度高峰，一路旺到明年第1季，按目前產線規畫，明年農曆年將加班趕工，才足以因應客戶需求。（編輯：楊凱翔）1081022