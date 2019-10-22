競爭激烈員工難尋 智慧販賣機成超商新戰場

四大超商近期紛紛宣布推出智慧販賣機、智能販賣機，智販機成為業者間的新戰場。專家認為，智販機除能解決人力問題，也能拓展更多客源，是台灣業者必走的路。（全家提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年10月22日

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）台灣超商密度高、尋才不易和成本提升，四大超商紛推智販機迎戰，智販機成為業者新戰場。專家認為，智販機除解決人力問題，也能拓展更多客源，「發展智販機是業者必走的路」。

四大超商近期紛紛宣布推出智慧販賣機或是智能販賣機，最早發展智販機的是OK超商，在去年6月發表OK mini智販機，至今有近300台；統一超商6月開始布置機台，目前約有110台智販機；萊爾富在3月推出智販機，機台數目僅約5台。

全家今天舉行科技二店記者會，其中，智販機吸引在場媒體目光。全家表示，目的在滿足消費者不同時段購物需求，並測試24小時夜間營運新模式。導入螢幕型智販機、雙溫層智販機，均採非現金支付方式，並串聯店舖POS系統，透過店舖既有設備就可掌握營收，若商品將售罄，也會發出補貨通知，年底將導入可微波鮮食便當的智販機。

全家表示，初期先以子母店形式，觀察民眾消費型態，以及智販機能否滿足消費者需求，再進一步調整或增設。

商業數據分析網站「商業菠菜」協理林原慶分析超商推出智販機有兩大原因，首先業者要解決勞動力不足的問題，台灣走向高齡、少子化，缺乏人力已是趨勢，業者感受到缺乏人力以及勞動成本提升的痛，因此，開始推出解決方案，而智販機就是策略之一。

林原慶說，第二，台灣便利超商密度全球第2高，僅次於南韓，超商競爭相當激烈，業者能透過布設智販機觸及更多消費者，像是辦公室、校園、國軍營站、旅館等，開發多元消費者，刺激營收增長。

他表示，相較於傳統販賣機，智販機從支付方式、保存溫層、販售商品到後台管理均導入科技，協助業者掌握消費者樣態、商品喜好，因應不同商圈，精準擺設商品。

智慧販賣機人事、物流成本也較傳統機台低廉，林原慶說，智能販賣機能透過系統演算，讓業者掌握補貨品項、時間以及最佳補貨路徑，機台也連結POS系統，不需由人員後續清帳，只要透過系統就知道營收狀況。

他表示，智販機仍在發展初期，布置機台成本較高，消費者也還是習慣專人服務，「虧損難免」。不過，隨著業者調整商業模式，加上消費者接受度提升，智販機將是台灣業者「必走的一條路」。（編輯：林興盟）1081022