Google台灣大擴大合作 擬助陣智慧音箱中文化

（中央社記者江明晏台北24日電）台灣大哥大今天獨賣Pixel 4，並預告與Google未來會展開更多的策略合作，Google第二代智慧音箱Nest Mini年底前將在台上市，台灣大預計將為中文化語音辨識助拳。

台灣大哥大今天在信義威秀門市舉辦Pixel 4獨家開賣活動，台灣大哥大總經理林之晨表示，2008年第一支智慧機手機就是G1，一路看著Andriod長大，最喜歡Google軟硬體整合的強大能力，包括人臉辨識等功能。

Google硬體副總裁彭昱鈞表示，以前Pixel 1和2台灣沒有引進，之後有台灣團隊後，Pixel 3首度登台銷售，但只限於官網訂購，這次Pixel 4進軍電信通路，就選擇台灣大作為合作夥伴。

林之晨表示，Pixel 4限量橘色已賣到缺貨，市場反映相當好，相信應該可以不輸給任何Android的旗艦機的手機。

台灣大哥大與Google合作相當密切，林之晨說，台灣大哥大從2015年就和Google展開帳單代收合作、旗下音樂串流服務MyMusic 支援「Google助理」（Google Assistant），以及「Android大使」專案進駐全台逾80家myfone門市，關係企業凱擘A1機上盒也和Google合作，未來也會不斷增加合作面向。

而年底前將於台灣上市的Nest Mini，是Google第二代智慧音箱，支援繁體中文，Google已透露會和台灣大合作，台灣大將再度成為銷售通路，預料會在智慧音箱中文化、優化語音辨識等方向與Google合作。

林之晨說，雙方的資源互補，Google有軟硬體整合優勢，有很強的產品和服務、研發工程團隊，每年都會加大力度投資，產品線會更多元，台灣大哥大則有很強的通路，也有momo電商通路，是科技電信業裡頭最完整的，而創意上兩邊也可以互補，關係雙贏，他更期許未來台灣大可以和Google一起研發符合台灣情境的產品，進而推廣到全球。

對於雙方在5G方面是否會合作，林之晨表示，「有極大的空間」，但他表示「台灣大和Google會在6G方面合作」，讓現場媒體相當驚訝，但他隨後話鋒一轉說：「因為5G加上Google，就是6個G」，展現「冷笑話」的功力。（編輯：楊凱翔）1081024