響應綠能政策 永豐餘啟用全台最大沼氣發電系統

永豐餘新屋廠今天啟用全台最大沼氣發電系統，預計每日沼氣產量將達2萬8000立方米，並設置三套合計3960KW發電系統，明年第3季全數完工，屆時年發電量3200萬度，可供台灣近1萬戶家庭用電。中央社記者潘羿菁攝 108年10月24日

（中央社記者潘羿菁桃園24日電）台灣造紙廠永豐餘新屋廠今天啟用全台最大沼氣發電系統，預計每日沼氣產量將達2萬8000立方米，並設置三套合計3960KW發電系統，明年第3季全數完工，屆時年發電量3200萬度，可供台灣近1萬戶家庭用電。

永豐餘集團董事長何壽川表示，今年是永豐餘成立95年歷史，回顧歷史，集團創辦人何傳以經營肥料、糖與雜糧買賣起家，當時碰到二戰物資缺乏，開始轉用甘蔗渣製作蔗板外銷日本，帶領永豐餘從農業跨入造紙事業。

如今永豐餘更是配合環保趨勢，旗下新屋廠在2014年規劃厭氧循環系統，2015年動工並完成試車測試，2018年完成發電系統，2019年6月正式併網，利用造紙製程排水、分解水裡有機物質進一步產生沼氣（甲烷），利用沼氣併聯發電，其過程僅需要4小時，遠高於過去養殖、廚餘原料需要20至35天產生沼氣，效率提升近200倍。

出席啟用儀式的桃園市長鄭文燦表示，桃園一年創造3兆元工業產值，是全台工業產值最高地區，近年來全球關注循環經濟，這項課題桃園也備受重視，環保從價值觀念出發進而形成產業鏈，可望創造成「工業循環」，讓每個工業材料創造第二生命。

何壽川表示，目前兩套沼氣發電裝置容量共計2400KW正在發電中，第三套1560KW裝置容量預計明年第3季完工，也會加入併聯。

永豐餘新屋廠透過科技化的厭氧菌種培育技術，將事業廢棄物轉換成可供發電的沼氣，甲烷濃度可達到80%，接近天然氣等級的乾淨能源。目前已有國內食品製造加工業向永豐餘洽談厭氧菌種採購，另有印尼造紙業也來詢問。

至於新屋廠沼氣發電系統是否要複製其他工廠，永豐餘董事長何奕達則說，現階段還要評估，並非每座工廠都適合。

值得注意的是，永豐餘新屋廠也規劃在今年底建置完成，全台首座無需使用燃煤的汽電共生廠，裝置容量約9500KW，永豐餘透過中華紙漿回收纖維參雜高熱值燃料（塑膠），歷經回收篩選，再利用RDF造粒技術，將這些塑膠粒轉換成燃料，供應給汽電共生廠燃燒發電產生蒸氣。

何壽川強調，政府應該比照再生能源獎勵辦法，針對回收塑膠粒發電提供獎勵金，以加速將塑廢料再利用創造循環經濟。（編輯：趙蔚蘭）1081024

永豐餘董事長何奕達（左）正向環保署廢管處長賴瑩瑩介紹沼氣發電。中央社記者潘羿菁攝 108年10月24日