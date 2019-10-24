華邦旺宏傳捷報 搶進微軟Surface Laptop供應鏈

（中央社記者張建中新竹24日電）記憶體製造廠華邦電與旺宏營運傳捷報，兩公司同步打進微軟（Microsoft）新款筆記型電腦Surface Laptop 3供應鏈。

微軟甫於10月初發表Surface Laptop 3，知名拆解網站iFixit已將Surface Laptop 3拆解。據拆解報告指出，Surface Laptop 3採用超微（AMD）的Ryzen 5 3580U處理器。

華邦電的記憶體產品過去已獲微軟多項產品採用，這次拆解報告也指出，華邦電序列式快閃記憶體仍獲Surface Laptop 3採用；此外，旺宏的編碼型快閃記憶體（NOR Flash）也獲Surface Laptop 3採用。

旺宏認為，NOR Flash市況比預期好，預期第4季產品報價可望維持穩定；高密度產品市場為發展重點，第3季高密度產品比重已達30%，中密度產品比重40%，低密度產品比重30%。

車用、工業與醫療應用市場為旺宏NOR Flash擴展重點，第3季車用市場比重約14%，工業與醫療市場比重約11%。（編輯：黃國倫）1081024