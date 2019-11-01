台商注意 開曼經濟實質聲明2020年3月底要完成

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）開曼群島近日發布「經濟實質年度聲明使用指南」，勤業眾信（Deloitte）表示，內容除說明填寫及遞交步驟，也確定將聲明截止日定為隔年3月31日，提醒受影響企業提早準備，如期完成申報。

避免因不配合國際反避稅趨勢遭歐盟祭出嚴厲經貿、租稅報復措施，慣有「租稅天堂」稱號的開曼（Cayman Islands）及英屬維京群島（BVI）等地，今年初紛紛推出「經濟實質揭露法案」，要求於當地註冊、並擁有稅務居民身份的企業，必須具備「經濟實質」。

其中，在開曼群島方面，勤業眾信聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉表示，當地10月30日發布「經濟實質年度聲明使用指南」，除說明填寫及遞交年度聲明步驟，也確定將年度聲明截止日定為隔年3月31日。

廖哲莉指出，企業必須要在2020年3月31日完成首次的年度經濟實質聲明遞交，按規定，所有開曼公司或在開曼群島登記的外國公司都要提交，才後可以辦理所稅申報。

至於聲明內容，廖哲莉說明，根據開曼群島最新發布的「經濟實質年度聲明使用指南」，企業要解釋項目包括，是否從事相關活動、是否為其他地區稅務居民、是否屬於投資基金、年度聲明與申報的聯絡窗口，如公司董事或註冊代理人。

廖哲莉表示，如果是投資基金且無從事任何相關活動者，則須於聲明中提供開曼群島金融管理局註冊編號（CIMA number）、金融機構代號（FI number）、全球中介機構識別號碼（Global Intermediary Identification Number, GIIN）等。

廖哲莉補充，性質屬投資基金且無從事任何相關活動的組織，記得要在2020年1月15日前向開曼群島金融管理局（CIMA）辦理登記。

勤業眾信建議，受影響公司應儘早尋求專業機構或當地註冊代理人協助，就現階段已有明確法令的部份進行分析與評估，及早準備聲明與申報相關資訊與備查文件，並於規定期限辦理聲明與申報。（編輯：林孟汝）1081101