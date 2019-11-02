更多編輯台推薦新聞：
特稿／解讀中共四中公報 對香港反送中3個可能作為方向
兩岸

特稿／解讀中共四中公報 對香港反送中3個可能作為方向

加州野火見證愛情 新人戴口罩完成終身大事
國際

加州野火見證愛情 新人戴口罩完成終身大事

抖音疑將個資傳到中國 紐時：美政府啟動調查
國際

抖音疑將個資傳到中國 紐時：美政府啟動調查

週末夜看什麼書 蘇貞昌推薦做伙走台步
文化

週末夜看什麼書 蘇貞昌推薦做伙走台步

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

防QRcode詐騙 金管會訂定2大支付掃描規定

最新更新：2019/11/02 17:10

（中央社記者劉姵呈台北2日電）QR Code為行動支付主要方式，截至今年8月底，總交易金額達新台幣478億元、總交易筆數逾千萬筆。為防範詐騙，金管會表示，商家收付款應專碼專用，且付款客戶掃描也應限定使用時效。

根據財金公司統計，截至今年8月底，QR Code共通支付服務參與的金融機構達28家（含發卡行及收單行），推廣商家達8.28萬家，整合生活帳單有5765種，可使用卡數達917萬張卡，總交易金額達新台幣478億元、總交易筆數達1078萬筆。

QR Code掃描已成為行動支付主要應用模式，不過，近期卻傳出有民眾因掃描QR Code後，遭盜帳號詐騙案例。金融監督管理委員會今天表示，為因應並防範相關風險、提供更安全的支付環境，已督導銀行公會訂定「金融機構提供QR Code掃描支付應用安全控管規範」。

首先，金管會表示，在QR Code訊息傳輸安全及應用程式設計要求、商家收款與付款不能使用同一組QR Code，應以「專碼專用」為原則。

再者，付款客戶行動裝置產生供收款單位掃描的QR Code，也應「限定使用時效」，且最多「僅能使用一次」，以避免發生QR Code被攔截風險。

此外，金管會補充，金融機構大量運用金融相關資訊，已同步就QR Code共通支付標準的技術規格要求訂定「安全防偽驗證機制」並取得專利。（編輯：鄭雪文）1081102

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報