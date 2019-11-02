防QRcode詐騙 金管會訂定2大支付掃描規定

（中央社記者劉姵呈台北2日電）QR Code為行動支付主要方式，截至今年8月底，總交易金額達新台幣478億元、總交易筆數逾千萬筆。為防範詐騙，金管會表示，商家收付款應專碼專用，且付款客戶掃描也應限定使用時效。

根據財金公司統計，截至今年8月底，QR Code共通支付服務參與的金融機構達28家（含發卡行及收單行），推廣商家達8.28萬家，整合生活帳單有5765種，可使用卡數達917萬張卡，總交易金額達新台幣478億元、總交易筆數達1078萬筆。

QR Code掃描已成為行動支付主要應用模式，不過，近期卻傳出有民眾因掃描QR Code後，遭盜帳號詐騙案例。金融監督管理委員會今天表示，為因應並防範相關風險、提供更安全的支付環境，已督導銀行公會訂定「金融機構提供QR Code掃描支付應用安全控管規範」。

首先，金管會表示，在QR Code訊息傳輸安全及應用程式設計要求、商家收款與付款不能使用同一組QR Code，應以「專碼專用」為原則。

再者，付款客戶行動裝置產生供收款單位掃描的QR Code，也應「限定使用時效」，且最多「僅能使用一次」，以避免發生QR Code被攔截風險。

此外，金管會補充，金融機構大量運用金融相關資訊，已同步就QR Code共通支付標準的技術規格要求訂定「安全防偽驗證機制」並取得專利。（編輯：鄭雪文）1081102