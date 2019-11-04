打通OBU與DBU 顧立雄：台商未來不必再繞道

（中央社記者劉姵呈台北4日電）金管會研議打通OBU與DBU渠道，抓住台商回流及從香港竄逃的資金；主委顧立雄今天受訪表示，商品部分與央行商談已有好的開始，往後台商不用再繞道，可直接將資金交給台灣金融機構打理。

金融監督管理委員會年底前將推出「媲美星港財管方案」，研議打通OBU與國內外匯指定銀行（DBU）渠道，抓住台商回流及從香港竄逃的資金，並進一步開放共16項金融業務或商品。

針對其中8項要與中央銀行研議項目，國民黨立委曾銘宗今天於立法院財委會上質疑，涉及到匯率，央行恐怕不會同意；金管會主委顧立雄受訪時則透露，與央行商談已經「有好的開始」。

顧立雄表示，央行10月30日發布新聞稿的第3點即表示，在金融穩定的前提下，央行支持金融自由化與創新發展，也期待國內財富管理業務得以蓬勃發展，他說，「代表央行並沒有反對金管會的相關提議」。

另外，開放境內企業可到國際金融業務分行（OBU）開戶，顧立雄表示，可朝不修法、限制外幣授信帳戶的方式，讓台商不用再繞道到英屬維京群島（BVI）、開曼等免稅天堂去設立紙上公司（Paper Company），也就是所謂的扮假外商回來OBU開戶，可直接將資金交給台灣的金融機構打理。

顧立雄強調，他先前提到「天時、地利、人和」的原因，就是因為香港反送中事件，動搖香港作為台商資金調度中心的地位；另外，全球反避稅與反洗錢浪潮，也讓BVI等免稅天堂要實施企業必須有實質交易行為要求，「這些原因對於台商來說，再繞道就沒什麼意義了。」

顧立雄說，放寬OBU與DBU間資金能互相流動，將分成短、中長期，循序漸進。他進一步表示，短期會先從「外幣授信帳戶」開始，因現行的國際金融業務條例（OBU條例）第4條就已允許OBU承作境內外客戶的外幣授信，可免修法；中長期則會朝向開放「存款帳戶」業務，不限身分，只看幣別，類似新加坡的ACU（亞洲通貨單位，Asian Currency Units）制度。（編輯：林孟汝）1081104