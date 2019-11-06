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台股開高震盪整理 收漲9.04點

最新更新：2019/11/06 14:08
台北股市6日開高震盪整理，收盤漲9.04點，為11653.07點，漲幅0.08%，成交金額新台幣1592.56億元。中央社記者王騰毅攝 108年11月6日
台北股市6日開高震盪整理，收盤漲9.04點，為11653.07點，漲幅0.08%，成交金額新台幣1592.56億元。中央社記者王騰毅攝 108年11月6日

（中央社台北6日電）台北股市今天開高震盪整理，收盤漲9.04點，為11653.07點，漲幅0.08%，成交金額新台幣1592.56億元。

加權指數開盤為11645.08點，盤中最高11668.2點，最低11601.7點；不含金融股指數9838.03點，跌10.12點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.41%、食品股跌1.05%、塑化股跌0.38%、紡織股跌0.34%、機電股跌0.01%、造紙股跌0.64%、營建股漲0.35%、金融股漲1.2%。

委買張數1168萬1107張，委賣張數796萬4454張，成交張數502萬9259張。

收盤時上漲305家，下跌487家，持平152家。

成交量前5名個股為新光金、元大S&P原油正2、群創、元大滬深300正2、鴻海。

漲幅前5名個股為訊連、新至陞、浩鑫、虹揚-KY、億豐。

跌幅前5名個股為東科-KY、新世紀、全新、虹堡、華泰。1081106