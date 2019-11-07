5G頻譜競標將起跑 NCC擬調高預算收入至440億

（中央社記者吳柏緯台北7日電）5G競標在即，立委認為5G頻譜具前瞻發展性，預算收入僅列新台幣400億過於保守。NCC代理主委陳耀祥表示尊重立委職權，會將預算收入提高至440億。

立法院交通委員會今天上午審查109年度中央政府總預算國家通訊傳播委員會（NCC）預算，NCC代理主委陳耀祥率所屬單位官員列席。

5G首波頻譜競標將在今年12月10日起跑，底價訂為新台幣300億元，NCC預計標金收入可達400億，不過民進黨籍立委葉宜津指出，考量5G發展性，以及電信業者未來以較大規模建置可以降低成本，藉此帶動整體投資動能，雖然目前底價與標金收入預估是由行政院訂立，然而NCC應該要更積極，提高預算收入。

陳耀祥指出，頻譜是稀有資源，NCC會嚴格把關、保障公平性，避免被任意使用。對於提高標金收入的建議，陳耀祥表示尊重委員職權，將預算收入提高10%，達到440億，並持續與行政院溝通。

5G頻譜競標時程出爐之後，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星與亞太電信5大電信業者，在10月3日的申請截止日前都已全數遞件，NCC隨即展開資格審查，並將在11月27日公告通過審查的電信業者。

根據NCC規劃，今年年底的第一波競標將釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，底價新台幣243億元；28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價25億元，1.8GHz頻段釋出2x10MHz頻寬，底價32億元，合計300億元。（編輯：林淑媛）1081107