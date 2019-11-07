台股高檔逢調節賣壓 失守11600點

（中央社記者潘智義台北7日電）美股漲勢暫歇，美股道瓊工業指數小跌0.07點，台北股市今天開低震盪走低，跌破11600點整數關卡。法人指出，資金流向防禦型股票，選股不易，不妨暫時觀望，等待新利多再加碼。

11時40分加權指數來到11554.34點，下跌98.73點，成交值新台幣951.4億元。8大類股全面下跌，尤其機電類股跌勢最明顯。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到307元，下跌1.29%。股王大立光來到4595元，下跌2.23%。

媒體報導，三星智慧手機將放棄屏下指紋辨識功能，除將影響這項技術發展，也將造成觸控面板廠GIS-KY失掉訂單消息影響，GIS-KY盤中來到105元，大跌約8.3%。另一觸控面板廠TPK-KY（宸鴻）來到63元，大跌4.98%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股相對美股、陸股為強，因指數與季線10901點正乖離過大，昨天不少中小型股已領先帶量下殺，出現調節性賣壓，促使台股今天適時降溫。

簡伯儀指出，新台幣升勢緩和，影響外資持續買超力道，資金流向防禦型股票。因指數漲多拉回，很多有表現的股票只是墊檔，投資人不妨先停看聽，等到有新的利多再進場。（編輯：張均懋）1081107