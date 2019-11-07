宸鴻第3季每股賺0.56元 營收季增40.8%

（中央社記者潘智義台北7日電）蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻今天公布第3季自結稅後淨利新台幣2.28億元，稅後稀釋每股淨利0.56元。1至9月自結稅後淨利3.07億元，稅後稀釋每股淨利0.75元。

法人表示，蘋果新機在9月發表，宸鴻配合在7、8月開始大量出貨，今年手機產品只剩採用液晶面板（LCD）的iPhone觸控面板模組貼合，平板電腦部分即iPad觸控模組貼合，以及小量的筆電觸控模組貼合。

另外，宸鴻奈米銀觸控產品已出貨給中國大陸視源，用於教育、會議用顯示器，並鎖定中國手機品牌客戶，最快明年即可出貨。

宸鴻執行長謝立群今天在線上法人說明會表示，年底大尺寸奈米銀觸控模組月產能將由1萬片增至2萬片，明年中可達4萬片。

宸鴻10月自結合併營收144.78億元，較9月減少2.3%，較去年同期減少16.1%。法人分析，去年蘋果LCD版iPhone拖到10月才出貨，今年則提早至9月出貨，因此10月營收較去年同期減少，相當正常。

宸鴻表示，第3季自結合併營收400.5億元，較第2季成長40.8%，較去年同期成長24.4%，主要受惠於客戶新款智慧型手機、平板電腦出貨與季節性因素。

第3季營收大幅成長帶動產能利用率提升，但因產品組合差異，營業毛利率仍維持在4.2%，與第2季相當，營業毛利由第2季12.0億元增加為16.8億元。

由於營運規模成長，宸鴻說，人工成本從第2季15.7億元增加為第3季21.9億元，但第3季人工成本占營收比重仍維持在5.5%，與第2季相當。

宸鴻在第3季認列外幣兌換利益約新台幣1.6億元，主因人民幣兌換美元匯率第3季大幅貶值2.7%所致。（編輯：楊玫寧）1081107