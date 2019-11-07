和碩不排除越南印度設廠 第3季獲利大增

（中央社記者潘智義台北7日電）和碩聯合科技繼於印尼巴丹島生產網通產品之後，又擴大在台生產規模，但和碩執行長廖賜政今天在線上法人說明會透露，明年不排除在越南、印度設廠。

廖賜政指出，迎接5G市場，明年產業變化很大，不論穿戴裝置、人工智慧物聯網各項產品，都會配合客戶找到最適合生產地點，客戶認為適合在台灣生產，就在台灣生產，客戶認為越南好，就去越南，若是客戶喜歡印度，就到印度生產。看好明年的5G發展，已投入智慧家庭市場。

經濟部已在5月中宣布，和碩擴大返台投資新台幣149億元，和碩也已在印尼巴丹島生產網通產品，但今天廖賜政再此提及越南、印度製造；是繼去年和碩尾牙提及之後，再次於公開場合提到。

和碩統計，第3季歸屬母公司稅後淨利新台幣62.97億元，較第2季大增81.7%，較去年同期增加122.5%，第3季每股稅後盈餘2.41元。第1至3季歸屬母公司稅後淨利110.93億元，較去年同期增加41.5%，每股稅後盈餘4.25元。

由於蘋果多在第3季推出新機，法人今天提問，和碩通訊產品往年一到旺季常有招工問題，不是面臨招工不易，就是太早招工，造成人力浪費，今年卻沒有招工問題。

和碩指出，與客戶達成協議，讓產能利用率提高，今年沒有招工的問題。對於生產通訊產品的子公司，包括金屬機殼、載板都會全力改善營運。

廖賜政預估，第4季筆電相關產品出貨較第3季減少10%至15%，但全年卻可成長10至15%；桌上型電腦及主機板第4季出貨約較第3季減少15至20%，全年表現與去年持平；其他產品第4季與第3季持平，但仍較去年同期減少；明年以消費性產品成長最大。（編輯：林孟汝）1081107