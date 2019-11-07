調整體質有成 王品寫佳績美食-KY回溫

（中央社記者江明晏台北7日電）王品調整體質策略奏效，第3季EPS為1.72元，年增率達25.54%，並積極拓展新動能，美食-KY中國市場遇逆風，但營運穩定回升，第3季毛利率達同期新高，獲利能力也持續改善。

王品集團今天召開董事會，通過第3季合併營收為新台幣42.1億元，年增0.37%，稅後淨利1.3億元，年增12.26%，每股稅後盈餘（EPS）1.72元，年增25.54%，顯示王品先前積極整理品牌、關閉虧損門店，強化經營體質的策略奏效。

總計王品前3季合併營收124.3億元，創近4年來新高，稅後淨利3億元，每股稅後盈餘4.04元。

王品既有品牌發展策略持續優化，「西堤牛排」導入全新的品牌識別，首家3.0概念店台北南東店正式開幕；「石二鍋」台中新開幕Fresh經典店，營業時間延長至半夜1點，瞄準夜貓經濟；THE WANG在10月進軍台灣高價牛排市場；大陸事業群也有新品牌「鵲玥」在上海徐家匯太平洋百貨開出首店。

此外，王品集團積極打造第二成長曲線，去年新成立的萬鮮公司今年跨入禮盒市場，也打通超商、超市及電商通路，為搶攻冷凍年菜20億元的大餅，王品集團今年也將首推冷凍年菜組合預購加入戰局，將在14日正式預購。

台灣事業群執行長李森斌強調，持續看好第4季台灣冬季鍋物及尾牙聚餐市場動能。

美食-KY第3季營收58.9億元；營業毛利34.8億元，營業淨利4.26億元，雙雙較去年同期成長，獲利能力也持續改善，毛利率達同期新高，營業淨利率也較去年同期提升，但每股盈餘1.32元，仍低於去年同期的1.99 元；累計前3季每股盈餘4.28元，同樣低於同期的7.64元。

法人分析，儘管美食-KY第3季稅後淨利尚未回到去年同期水準，但公司持續進行門店與廚房的更新，關閉表現落後的門市，投入研發及行銷資源，雖今年以來的各項費用較去年增加，但也帶來客流穩定回溫。

法人也認為，儘管美食-KY短期營收動能因外部環境影響而稍遇逆風，但透過自有品牌及通路建立的品牌價值，仍是美食-KY營運穩健回升的關鍵。

美食-KY同時公告自結10月合併營收，達19.2億元；以功能性貨幣計算，較去年同期成長1%，連續兩個月維持在正成長。在中國市場，除了同店銷售維持正成長，在當季新品帶動下，門市客流也較9月增加。（編輯：林孟汝）1081107