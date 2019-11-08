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台股回落5日線之下 週線仍連4紅

最新更新：2019/11/08 14:12

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）台股開高走低，尾盤電子走弱，台股失守11600點大關和5日均線，不過週線連4紅。法人表示，11月台股震盪整理格局，預期明年上半年前台股仍有機會走高。

美股道瓊創高，不過台股今天開高走低，盤中失守11600點大關和5日均線約11608點，尾盤電子走弱，台股回落5日線之下。不過台股今天週線收紅，上漲180.01點，週線連4紅。

加權股價指數終場收在11579.54點，下跌27.02點，跌幅0.23%，成交值來到新台幣1343.32億元。電子股跌0.3%，金融股小跌0.01%。

蘋概股今天漲跌互見，股王大立光終場收在4760元，漲2.04%，晶圓代工龍頭台積電收在305.5元，跌1.13%。

鴻海收在90.9元，小漲0.11%。日月光投控收在78.3元，跌1.76%。可成收在279元，漲1.45%。和碩收在漲停67.3元。另外聯發科收在414元，下跌2.59%。

金控股國泰金收在42.7元，小跌0.47%，富邦金收在45.6元，小漲0.22%。中信金收在21.85元，小漲0.69%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，10月以來加權指數月季線乖離放大，面臨回檔壓力，11月台股震盪整理格局。

展望台股後市，沈建宏指出，資金行情持續發燒、美中貿易戰出現緩和、基本面好轉、明年受惠5G+奧運+選舉年政策作多等支撐，明年上半年前台股仍有機會走高。

觀察類股族群，沈建宏建議可留意五大方向，包括台積電大幅提高資本支出關注半導體族群；5G進度帶動材料、射頻、伺服器、骨幹網路等；車用電子及汽車電子化趨勢；塑化股、水泥、不鏽鋼、航運與選前政策概念股；以及高股息殖利率兼具成長性的次族群。（編輯：林興盟）1081108

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