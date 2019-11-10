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台商回流不缺地 經濟部備妥500公頃土地

最新更新：2019/11/10 16:23

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台商回台方案即將衝破新台幣7000億元，因應廠商用地需求，經濟部表示，台糖雲林、嘉義及台南農場等約500公頃土地，已準備將建6工業區，預計最慢2021年前完成報編開發。

總統蔡英文昨天指出，下週台商回流投資金額將破新台幣7000億元，政府已打下未來3到5年，甚至10幾年的經濟發展動能基礎。經濟部長沈榮津日前也說，美中貿易摩擦應為常態性質，台商移動步調已經很清楚。

為了解決台商用地需求，政府覓地計畫已有初步結果，經濟部工業局副局長楊伯耕今天接受電訪時證實此事，經濟部預計在彰化以南縣市開發工業區，待經濟部長沈榮津報告後，最終由行政院長蘇貞昌定案。

他說，6處地點分別是雲林馬光農場、嘉義南靖及公館農場、台南沙崙農場、高雄九鬮農場、屏東一處農場用地，每個工業區面積約為90公頃，第一期工業區計畫開發面積約500公頃。

楊伯耕進一步說明，工業區採取「只租不售」立場不變，提供需要業者用地，同時避免土地炒作，預計最慢2021年前完成報編開發，提供廠商規劃設廠。

不過，部分廠商期盼釋出北部土地，且台商回流熱烈，政府釋出土地、增設工業區步調是否跟得上台商回流潮。楊伯耕表示，經濟部手上約20公頃土地，若廠商對小面積國有土地、特定區域土地有需求，經濟部將全力協助廠商，經濟部也會加速清查閒置土地。

他說，北部國有地大多已開發，目前回流廠商大多擴建既有廠房，不過，為了解決北部、都會區用地問題，經濟部推動都市型工業區更新立體化發展方案，廠商透過容積獎勵，最高可增加容積達50%，解決用地需求。

另外，科學園區則有高雄橋頭科學園區及台南科學園區擴建案，行政院長蘇貞昌今天視察「南科三期」預定地台糖新市看西農場，指示擴建三期計畫應加速、加碼進行。（編輯：楊凱翔）1081110

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