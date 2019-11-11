紡織股王儒鴻財報出爐 前三季每股賺逾10元

（中央社記者潘羿菁台北11日電）紡織股王儒鴻公告第3季財報，稅後淨利11.91億元，年增14.9%，為今年以來單季新高，累計前3季每股稅後盈餘（EPS）破10元，來到11.54元。

儒鴻董事會今天通過第3季稅後淨利11.91億元，年成長14.9%，季增11.3%，毛利率來到29.67%，較去年同期成長0.5個百分點，逼近30%大關，EPS為4.35元；累計1至9月稅後淨利為31.63億元，年增0.8%，EPS為11.54元。

儒鴻董事長洪鎮海日前表示，儘管美中貿易戰打亂全球經濟成長節奏，所幸公司在東南亞佈局不受影響，而下半年為傳統旺季，營運動能將優於上半年，明年也會新增客戶3至5名，預期營運持續看佳。

法人表示，依據過去資料顯示，儒鴻第4季營收高於第3季，日前公司發布10月營收為新台幣26.49億元，創歷年第3高，下半年逐季走高格局可望大致抵定。

法人分析，主力品牌Nike、Lululemon與Under Armour等今年度下單量均有成長，推升儒鴻營運增溫，估計今年度通路商與品牌商兩大族群，占公司營收比重分別為3成多、6成。

外界也關注儒鴻擬斥資1.7億美元在印尼設廠，目標3年內成衣廠月產能達到200萬件、布廠月產能100萬公斤，目前成衣廠先行，最快2021年第1季量產，初期為月產100萬件。（編輯：鄭雪文）1081111