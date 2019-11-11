電信三雄10月財報 台灣大蟬聯EPS王

（中央社記者江明晏台北11日電）電信三雄10月財報出爐，台灣大哥大以每股賺新台幣0.37元贏過中華電信的0.32元和遠傳電信的0.22元，台灣大前10月並以每股盈餘（EPS）3.83元蟬聯獲利王寶座。

台灣大哥大公布10月自結合併營收104.6億元，營業利益14.2億元，稅後淨利10.4億元，稅後EPS為0.37元；累計前10個月合併營收1007.7億元，營業利益142.5億元，稅後淨利為105.7億元，稅後EPS為3.83元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，10月合併營收年成長7%，成長來源包括momo電子商務營收成績亮眼，年成長24%；iPhone 11上市買氣延續，銷貨收入成長30%；資訊與通訊業務、雲端服務以及IoT物聯網營收也年增55%。獲利方面，10月合併營業利益年減2%，累計前10個月各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達成全年財測86%。

中華電信10月合併自結營收175.4億元，較去年同期減少，雖因iPhone 11系列機型銷售佳，及MOD營收增加主，但因固網語音營收持續下降、行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響而減少，資通訊專標案營收也減少，抵銷行動銷貨收入。

中華電10月營業成本及費用為143.6億元，營業淨利為31.8億元，稅前淨利為32.3億元，歸屬於母公司業主淨利為25億元，每股盈餘為0.32元；累計前10月每股盈餘3.55元。

截至10月底止，中華電光世代寬頻用戶數為362.8萬戶，60Mbps以上的客戶數212.1萬戶，其中，100Mbps以上客戶達155.8萬戶；MOD客戶數達208.9萬戶，行動通信總客戶數達1065.9萬戶。

遠傳電信10月合併營收為72.51億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）與稅後淨利分別為23.97億元與7.15億元，10月單月EPS為0.22元。

累計至今年10月，遠傳合併總營收為699.03億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為244.57億元與73.16億元；自結稅後EPS為2.25元，累計今年1至10月EPS已達全年度財測目標的86%。

遠傳持續強攻5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安領域，10月新經濟營收延續強勁成長力道，資通訊業務營收年成長幅度高達120%，包含雲端服務營收較去年同期大幅增加231%、系統整合專案年增長率則較去年同期成長66%。（編輯：林孟汝）1081111