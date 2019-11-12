拚5G比銀彈實力 5大電信嚴陣以待

（中央社記者江明晏、吳柏緯台北12日電）5G競標將是一場銀彈四射的戰役。中華電信初估，一家電信業者5G一年的資本支出要新台幣100億元；遠傳董事長徐旭東也盼5G競標價不要炒得太高，台灣若超過400億元就太過了。

5G首波頻譜競標將在今年12月10日起跑，國家通訊傳播委員會（NCC）今天邀請5大電信業者代表分批進行「108年度行動寬頻業務釋照第一階段書面審查到會面談及後續評分作業」，5大電信高層陸續出席，對5G競標與展望表達意見，市場預料5G將是一場「銀彈四射」的戰役。

中華電信董事長謝繼茂今天受訪時說，中華電信「做好萬全準備，希望大家公平競爭」，取得執照後預估需要半年的前置作業，目標明年7月開台，初估一家電信業者5G一年的資本支出要100億元；中華電4G總建設約600億元，預計5G會超過600億元。

他也透露，NCC很關心5G未來發展、目前4G吃到飽價格態勢等等。

遠傳電信董事長徐旭東表示，響應政府5G政策加速推動，但唯一的顧慮是「希望5G競標價格不要炒得太高」，畢竟4G還沒有付完，遠傳只能帶著快樂慎重的心情來面對，他也認為，按照目前世界的標準和台灣人口，5G頻譜標金應該不要超過400億元，「否則太過了」，但台灣的狀況很難說，畢竟電信業非常競爭，政府要更顧慮應用端的發展。

遠傳總經理井琪表示，對於標金，希望大家都能夠「量力而為」；也期待政府能將標金用於補貼5G應用端發展，NCC對遠傳陸續與企業如聯發科、遠傳在5G合作，以及智慧城鄉的布局表示肯定。

針對開台時間，遠傳預估會落在明年第3季，徐旭東強調「應該要更快」。

台灣之星董事長林清棠與總經理賴弦五面談中針對5G建設、財務規劃及未來商轉的營運與定價策略等相關議題進行具體說明，強調做足「萬全準備」，全力搶下競標5G的入場門票，尤其是成熟應用的3.5GHz，確保在5G時代取得一定的競爭力、誓言絕不缺席。

台灣之星在2018年達成全年稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）轉正、總營收年增率達10%等營運里程碑；截至今年10月底，總用戶數已達約227萬名，並每月持續穩定成長；台灣之星同時積極進行相關財務規劃，備妥至少170億元資本要投入5G市場，為5G第一次釋照及頻率競標及未來營運做足準備。

亞太電信董事長呂芳銘表示，NCC詢問亞太電信頻譜使用上的高頻、低頻搭配，亞太電信的定位是智慧生活，會積極在5G領域發展垂直應用，積極爭取3.5GHz與28GHz。

另外，亞太電信首波100億元私募增資案，市場傳出，主要認購人由鴻海以海外公司參與認購，台灣大哥大並未在私募增資認購人名單。呂芳銘對此表示，一切依法行事，預估21日前完成第一階段的私募。

台灣大哥大由董事長蔡明忠、總經理林之晨率團面談，但低調不發表談話。

根據NCC規劃，今年年底的第一波競標將釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，底價243億元；28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價25億元，1.8GHz頻段釋出2x10MHz頻寬，底價32億元，合計300億元。

NCC平台事業管理處副處長蔡國棟受訪時指出，今天的面談結束之後，審查委員會的委員會針對5家業者回答的內容進行審查、評估，並打分數。

蔡國棟進一步說明，審查委員會打完分數後，會將把註明是否通過的名單，以及審查意見與建議一併送往NCC委員會議進行審查，由委員會綜合各項意見後做出決議，並公告。

據悉，今晚6時25分，遠傳電信結束面談後，審查委員會就已經開始後續作業程序，於晚上7時開始打分數。根據日前NCC公布的時程，合格名單將會在27日公告，5G頻譜競標將於12月10日開始。（編輯：林孟汝）1081112