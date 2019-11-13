訊芯-KY第3季獲利季增1.15倍 創13個季度高點

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY，第3季稅後淨利新台幣2.68億元，季增115.7%，創13個季度高點，每股稅後純益2.6元。

訊芯-KY第3季合併營收13.9億元，比第2季15.35億元減少9.43%，較去年同期12.3億元成長13%，第3季合併毛利率27.65%，比第2季18.76%增加8.89個百分點，較去年同期21.21%增加6.44個百分點，第3季合併營業利益2.1億元，合併營益率15.15%，比第2季6.87%增加8.28個百分點，較去年同期4.84%增加10.31個百分點。

訊芯-KY第3季稅後淨利2.68億元，比第2季1.24億元大增115.7%，較去年同期1.1億元大增142.7%，第3季每股稅後純益2.6元，優於第2季EPS 1.21元和去年同期EPS 1.05元。法人指出，訊芯-KY第3季獲利是2016年第3季以來單季高點。

累計今年前3季訊芯-KY合併營收43.53億元，較去年同期29.48億元成長47.65%，前3季合併毛利率20.01%，較去年同期14.28%增加5.73個百分點，合併營業利益3.64億元，合併營益率8.37%，較去年同期負2.95%轉正。

訊芯-KY前3季稅後淨利4.42億元，較去年同期8898.7萬元大增398.4%，每股稅後純益4.29元，優於去年同期EPS 0.84元。

法人指出，訊芯-KY切入量產100G和400G光收發模組系統級封裝（SiP），此外訊芯-KY也打進5G相關功率放大器（PA）和毫米波（mmWave）天線等系統級封裝供應鏈。訊芯-KY也切入美系晶片大廠和通訊設備廠相關系統級封裝供應鏈。

展望今年，法人預估訊芯-KY今年業績有機會超過新台幣56億元，上看57億元，可望站上歷年次高。

訊芯-KY日前公告擬在越南北江省（Bac Giang）新設越南子公司ShunSin Technology，設立資本額3100萬美元。越南子公司主要生產及銷售光纖收發模組。除了北江省的ShunSin Technology外，也規劃在河內設立ShunSin Technology。（編輯：蘇志宗）1081113