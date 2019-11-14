陽明第3季淨損13億元 創5季以來最大虧損

（中央社記者潘羿菁台北14日電）陽明海運公告今年第3季稅後淨損新台幣13.77億元，創5季以來最大虧損額度；選擇不回購租約到期船舶，須認列影響數13.88億元為虧損擴大主因，展望未來，陽明強調，供過於求現象有望趨緩。

陽明今年第3季營收為377.84億元，年減2.4%，營運量為144萬TEU，較去年同期成長1.99%，第3季稅後淨損13.77億元，較去年同期淨損9.1億元，擴大虧損幅度達51.3%，每股稅後淨損為0.53元，為2018年第3季以來最大淨損數字。

陽明表示，因應策略考量以及船舶市場行情變化，公司選擇不回購合約到期的船舶，必須按照國際財務報導準則規定，估列影響數約13.88億元，導致第3季稅後淨損較去年同期增加，若排除估列負面衝擊，公司第3季營業利益已轉為正數。

陽明強調，自去年起已有7艘高價長租船陸續屆期解租，今年也有7艘以及明年有4艘的高價長租船將陸續屆期解租，配合未來新船交付，將可大幅降低船隊營運成本。

展望未來，陽明認為，全球經貿局勢仍充滿許多不確定性影響貨櫃航運市場，但依據海運顧問機構Alphaliner最新資料顯示，2020年預估貨櫃航運供給成長為3.3%，需求成長為2.8%，供需預估已明顯拉近，且航運市場新船訂單已降至11%為歷史新低，同時，明年新的環保法規實施後，供過於求的缺口可望逐漸收斂。

陽明將持續著重亞洲區塊的航線配置，且於明年THE聯盟的新成員加入後，將能有效提升航線服務品質及營運競爭力。

陽明今年前3季營業收入為1133億元，較去年同期成長9.59%，營運量407萬TEU，較去年同期成長3.84%，稅後淨損為33.24億元，大幅減虧50.19%，每股稅後淨損為1.28元。（編輯：張均懋）1081114