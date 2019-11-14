成長雙引擎 永豐餘前3季獲利創8年同期新高

（中央社記者潘羿菁台北14日電）造紙大廠永豐餘投控今天公告第3季財報，受惠於家庭用紙與轉投資事業貢獻成長動能，推升前3季稅後淨利新台幣18.4億元，年成長37.2%，創2012年以來同期新高。

國際漿價及回收紙價下跌影響，第3季營收為190.96億元，年減4.5%，不過受惠於轉投資事業以及家庭用紙獲利大幅增加，稅後淨利衝至11.79億元，較去年同期成長48.7%，每股稅後淨利（EPS）為0.71元，推升前3季稅後淨利為18.4億元，較去年同期37.2%，EPS為1.11元。

消費品事業群受惠於家庭用紙獲利改善，今年前3季部門收益為4.96億元，較去年同期大幅成長2倍，另外，轉投資事業包括申豐特用應材前3季認列收益2.05億元，較去年同期成長22%；永道射頻技術持續拓展歐洲市場，並積極開發新零售市場，帶動獲利穩健認列投資收益，再加上第3季股利進帳，推升永豐餘整體表現。

展望未來，永豐餘表示，第4季有包裝需求帶動營運展望偏向樂觀，不過少了業外股利收入，整體營運預期仍將是持平表現。（編輯：楊凱翔）1081114