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首頁 / 證券

貿易協商利多美股創新高 台股連動看外資

最新更新：2019/11/18 08:30

（中央社記者潘智義台北18日電）美中貿易談判有機會達成協議，帶動美股大漲222點，台股上週五重返11500點之上，外資在終止22連買之後，短暫賣超後又轉買，外資是否持續再帶領台股上攻，受到市場矚目。

道瓊工業指數終場勁揚222.93點，漲幅0.8%，收在28004.89點，首次衝破28000點。標準普爾500指數上漲23.83點，漲幅0.77%，收在3120.46點，週線連6紅，創2年來最長漲勢。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲61.81點，漲幅0.73%，收在8540.83點。

台股上週五收在11525.6點，上漲75.18點，漲幅0.66%，成交值新台幣1302.03億元；週線下跌53.94點，週線終止連4紅。

法人指出，由於台股已處於高檔，今天若能與美股連動，上漲的力道仍有待觀察。

上市公司已申報第3季財報，證交所也針對申報財報狀況做出處置，包括奕智博股票停止買賣，首利、誠創、茂林-KY、力特變更交易方法，採全額交割等。

科技股法說會之後，傳產股法說也陸續登場，台泥集團包括台泥、中橡、信昌化今天下午將舉行法人說明會。（編輯：張均懋）1081118

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