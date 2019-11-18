星展預測 中國第4季經濟成長率將放緩至5.8%

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）星展銀行發布最新分析報告指出，10月中國國內需求持續下滑，經濟數據顯示製造業更加疲弱，信貸及投資需求也持續低迷，預測中國今年第4季經濟成長率將放緩至5.8%，全年成長率估為6.1%。

星展銀行今天發布最新中國經濟成長研究報告，經濟數據顯示，進入第4季，中國國內經濟活動持續轉差，10月工業生產年增率4.7%，低於9月的5.8%，今年前10月固定資產投資年增率5.2%，也遜於9月的5.4%，私營企業投資減緩狀況持續。

同時，10月零售銷售年增率降至7.2%，低於9月的7.8%，其中汽車銷售年增率繼9月下滑2.2%後，10月再下滑3.3%。10月製造業採購經理人指數（PMI）也降至49.3，連續6個月下滑，其中生產和新訂單細項指數分別從52.3和50.5降至50.8和49.6，反映製造業更加疲弱。

星展認為，美中貿易談判仍存在不確定性，雙方第一階段貿易協議，在農產品方面取得共識，雙方均可受惠，中國可藉以緩解非洲豬瘟困境，美國則可以此安撫農民，但強制技術移轉和擴大金融市場准入等關鍵議題仍懸而未決，認為美國不太可能取消關稅措施。

因此，中國10月出口雖然相對好轉，由9月的負3.2%縮小至負0.9%，但某種程度可能是出口商為避免12月關稅上調而提前交貨；日本等成熟經濟體造成的全球性需求減緩，將對中國工業生產及出口造成壓力。

星展指出，另一方面，工業產業疲軟開始導致更多人失業，中國失業率連續9個月達5%之上，住房成本及食品價格不斷上漲，消費者物價指數（CPI）連續8個月上揚，不過因消費信心低迷，非食品銷售普遍惡化，核心通膨率（不含食品及能源）仍持穩於1.5%的水準。

同時，星展預測，人民幣匯率將持續面臨貶值壓力，觀察從2018年美中貿易戰開打以來，人民幣兌美元已經貶值12%，在今年底前應會觸及7.1元價位，且預期2019年第4季GDP成長率會進一步放緩至5.8%，全年成長率則為6.1%。（編輯：蘇志宗）1081118