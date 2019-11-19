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雙11跨境網購遇詐騙怎麼辦 海關指引求助窗口

最新更新：2019/11/19 12:47
跨境網購如有產品瑕疵可找消保官，貨到付款爭議可向貨運業者反映，遇網購詐騙則向警察報案，若想進一步自保，可下載APP做實名通關。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
跨境網購如有產品瑕疵可找消保官，貨到付款爭議可向貨運業者反映，遇網購詐騙則向警察報案，若想進一步自保，可下載APP做實名通關。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）雙11購物節剛落幕，跨境網購不幸遇到詐騙或消費糾紛怎麼辦，海關教導民眾，產品瑕疵可找消保官，貨到付款爭議可向貨運業者反映，遇網購詐騙則向警察報案，若想進一步自保，則可下載APP做實名通關。

財政部關務署表示，近年跨境網購盛行，但同時貨到付款詐騙與網購消費糾紛案件也層出不窮，尤其發生在臉書或LINE等非網購平台，海關常接到詢問，跨境網購出問題不知該向哪個主管機關反映。

關務署官員說明，如果是來貨品質不符、產品瑕疪等，屬消費糾紛，可向各地區消保官檢舉，遇到貨到付款消費爭議案件，可先負責運送的貨運（宅配）業者反映，業者將配合協助退貨、退款，如須進一步協助，也可找公路總局各區監理所（站）處理，如果確認為網購詐騙案件，則可向警察機關報案。

遇到跨境網購詐騙或消費糾紛，關務署官員表示，基於自保，也為了協助打擊業者不肖行為，建議民眾可下載「易利委EZ WAY」實名認證APP（iOS版Android版），親自使用APP在包裹於邊境通關時，線上進行實名認證。

關務署官員指出，一方面，實名認證通關可增加不肖業者隨機盜用民眾身分、進口詐騙包裹的難度，民眾一旦名義被冒用，就會收到通知，反應給海關後，海關可立即去做追查處理。

關務署官員表示，另一方面，實名認證通關也有利在貨到付款包裹出問題後，追回付款或找到報關行協助處理，尤其是超商貨到付款包裹，目前事後幾乎很難找到窗口協助，不像宅配包裹出問題還可找貨運業者退貨退款；若有實名認證，至少有進口報關紀錄，可協助追查金流、物流。

關務署表示，為鼓勵民眾註冊實名認證APP，近日也舉辦抽獎活動，只要在12月15日前完成「EZ WAY易利委」實名認證APP註冊就可參加，獎品有任天堂Switch遊戲主機、無線吸塵器等。（編輯：黃國倫）1081119

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