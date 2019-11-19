微星拚第4季PC出貨不退步 追求均價成長

電競大廠微星19日宣布與手遊模擬器廠龍頭BlueStacks策略結盟，微星總經理江勝昌表示，微星未來營運希望不只靠一個產品線，而是追求平衡發展，藉此降低淡旺季對業績的影響。中央社記者吳家豪攝 108年11月19日

（中央社記者吳家豪台北19日電）電競大廠微星總經理江勝昌今天受訪表示，旺季拉貨高峰到11月中旬，到了12月會做調整，微星將力拚第4季PC出貨不退步，並提高平均售價，看好明年仍有很多機會。

微星今天宣布與手遊模擬器廠龍頭BlueStacks策略結盟，並參與BluesStacks新一輪融資，藉此吸引手遊市場的年輕玩家。

有關微星營運，江勝昌說，從今年前3季來看，微星業績平穩，毛利率處於健康水準，旗下7個事業群都有獲利，未來希望不要只靠一個產品線，而是追求平衡發展，藉此降低淡旺季對業績的影響。

展望第4季，江勝昌表示，微星10月營收新台幣118億元，年增0.19%，年底旺季拉貨高峰通常到11月中旬，到了12月會做一些調整，微星將力拚包含筆電與桌機的個人電腦（PC）出貨量不退步，並追求平均售價自然成長。

談到2020年前景，江勝昌認為有很多機會，因為今年的變動因素例如美中貿易戰，到了明年已知道如何因應，加上虛擬貨幣挖礦熱潮退燒引起的「礦災」影響變小，整體產業慢慢回歸正常做生意模式；但類似香港的地域衝突可能會帶來較大風險，明年還是要觀察全球景氣變化。（編輯：楊玫寧）1081119