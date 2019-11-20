道瓊標普高點拉回 台股續拚前高

（中央社記者江明晏台北20日電）美股道瓊和標普指數今天從高點拉回，歐洲3大股市今天走勢分歧，台股19日上漲56.62點，收在11656.4點，投顧認為，指數月線視為波段支撐，目前挑戰前高。

美股昨收在歷史高點，但由於零售商家得寶和柯爾百貨的銷售預測令人失望，助長對消費支出的憂慮，加上美中遲遲未能達成貿易協議，道瓊和標普指數今天收盤從高點拉回。

道瓊工業指數下跌102.2點或0.36%，以27934.02點作收。標準普爾指數下滑1.85點或0.06%，收在3120.18點。但是科技股那斯達克指數上漲20.72點或0.24%，收8570.66點，連3個交易日創新高。

由於投資人對美中即將達成「第一階段」貿易協議的樂觀情緒消退，此外，經過近來強力上揚後，投資人獲利了結，歐洲3大股市今天走勢分歧。

台股19日上漲56.62點，收在11656.4點，成交值新台幣1211.95億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣123.29億元。自營商買超9.14億元，投信買超3.98億元，外資及陸資買超110.17億元。

日盛投顧指出，指數月線視為波段支撐，目前挑戰前高，中小型個股漲勢落後權值股，需櫃買指數重返月線支撐，操作建議仍不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。（編輯：黃國倫）1081120