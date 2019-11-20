同泰第4季拚轉盈 明年重回獲利軌道

同泰（3321）受惠於三星S11新款手機訂單挹注，加上揚州廠重整經營團隊，營運績效提升，法人預估，同泰今年第4季本業將轉盈，將是2016年以來首度獲利，明年也將重回獲利。圖左為同泰執行長李遠智、右為總經理曾山一。中央社記者江明晏攝 108年11月20日

（中央社記者江明晏台北20日電）同泰受惠於三星S11新款手機訂單挹注，加上揚州廠重整經營團隊，營運績效提升，法人預估，同泰今年第4季本業將轉盈，將是2016年以來首度獲利，明年也將重回獲利。

欣興旗下軟板廠同泰第3季完成減資，預計在今年第4季前完成增資，改善財務結構。

同泰為改善財務結構辦理減資彌補虧損，減資比例約2成，減資完成後資本額為新台幣9.32億元，減資基準日在今年9月25日，減資後股票在11月18日重新掛牌上市。

同泰為償還銀行借款辦理現金增資，預計發行現增3.3萬張，增資完成後，股本將達12.62億元，在今年11月6日取得金管會同意，預計在今年年底前完成增資，預估大股東欣興將積極參與認購。

同泰目前有台灣廠及揚州廠，台灣廠主要生產單面、雙面、多層軟板及相應打件、軟硬結合板及載板，產品應用於車用、工控、LCM、高反射率L/B、無線充電、NFC感應、Mini LED、Chip LED、CIS封裝及記憶卡等產品。另揚州廠主要生產單面、雙面、多層軟板及相應打件，產品應用於Light Bar、無線充電、NFC感應、鏡頭VCM及RFID（電子標籤）等產品。

同泰合併毛利率由今年前兩季的負7.36%復甦，第3季單季已提升至6.22%。同泰指出，主要因為來自揚州廠新客戶及新產品拓展有成，美系非蘋客戶訂單自第3季出貨，三星S11訂單將自今年12月至明年5月挹注。同時，在內部方面，揚州廠經營團隊重新整頓，藉由人力精實、良率提升、排板利用率提高及製程優化等多方面專案導入，使成本有效下降。

展望第4季，同泰預估，第4季本業可望轉獲利，為自2016年來單季首次本業獲利，但仍需評估業外匯損因素；揚州廠第3季開始小幅獲利，但因提列損失，故最後第3季揚州廠營運成績並不明顯。

法人看好，明年營收上看新台幣30億元，揚州廠獲利將達到6000萬人民幣，整體明年有望重回獲利軌道。

同泰目前實收資本額為9.32億元，主要業務為軟式及載板製造、加工及買賣，目前同泰主要股東為欣興、台表科。（編輯：郭萍英）1081120