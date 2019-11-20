5G競標12/10登場 5大電信業者均獲入場券

（中央社記者吳柏緯台北20日電）國家通訊傳播委員會（NCC）今天宣布中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星與亞太電信等5大電信業者均審查過關，取得5G競標入場券，將可參與12月10日開始的5G競標。

5G頻譜競標時程出爐之後，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星與亞太電信5大電信業者，在10月3日的申請截止日前都全數遞件申請，NCC隨即展開資格審查，並在今天審議通過，5家電信業者均取得入場券。

為了進行資格審查，NCC邀集各方專家學者組成「行動寬頻業務釋照作業審查委員會」，共舉行5次審查會議，並審查5家業者提出的計畫書與資格。

NCC平台事業管理處副處長蔡國棟說明，委員會根據「行動通信業務管理規則」的相關規定，就申請業者的「電信設備概況」、「財務結構」、「資通安全維護規劃」、「技術能力與發展計畫」、「人事組織與持股狀況」、「事業計畫書概要」等多個面向審查，若有缺漏或不足，也會要求補件。

此外，委員會也於12日時邀請5大電信業者到會中進行面談，並於會後進行評分。蔡國棟表示，評分以76分為界，只要有超過半數的委員打了76分以上，就判定合格。而這次5家業者均符合這項標準，因此通過初審，並送NCC複審。

NCC發言人蕭祈宏指出，根據委員會所提的初審結果與建議，NCC於今天做出決議，複審通過，5大電信業者均取得競標5G的資格。

根據NCC規劃，12月10日起跑的第一波競標將釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，底價新台幣243億元；28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價25億元，1.8GHz頻段釋出2x10MHz頻寬，底價32億元，合計300億元。（編輯：楊凱翔）1081120