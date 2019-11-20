淘寶台灣賣未經認證電信器材 NCC要求改正

（中央社記者吳柏緯台北20日電）10月剛開站的淘寶台灣傳出販售未經型式認證的電信射頻器材，NCC今天表示，將會進一步向淘寶台灣了解狀況，並要求比照台灣電商平台，確認認證編號、進行把關。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人蕭祈宏指出，目前國內的電商平台若要上架電信射頻器材都必須通過NCC審定並標註型式認證號碼，若沒有該號碼的產品不得販售。由於淘寶台灣於10月開始在台灣營運，因此管制層面還做得不夠徹底，NCC會主動找淘寶台灣，要求他們比照台灣電商平台辦理。

至於相關罰則，蕭祈宏表示，NCC並不是電商平台的直接主管機關，因此將會與經濟部協商，找出可行的方式。未來NCC也不排除研議相關規範，針對電商平台上販賣未經認證電信射頻器材的行為進行處分。

除了淘寶台灣販售未經型式認證產品的爭議外，日前3款華為手機在通訊錄將台灣標注為「中國台灣」，NCC發函給5大電信業者與代理商，要求改正前不得販售。

蕭祈宏表示，華為技術台灣總代理訊崴已於日前向NCC承諾會更正，但需要兩週的時間，因此NCC會等約定時間到後，依改正情形再決定後續行動。（編輯：蘇志宗）1081120