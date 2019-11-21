台茶遇上阿薩姆茶 台印產官學交流起跑

（中央社記者康世人新德里21日專電）駐印度代表處教育組與中興大學農藝、植物病理學等系師生及台灣茶葉代表，組團訪問阿薩姆等印度東北3省，展開首創結合茶產業教育、研發和產業的整合交流。

駐印度代表處教育組長陳立潁、中興大學國際長陳牧民、中興大學農藝系助理教授陳建德、植物病理系副教授鄧文玲、外語系老師貝格泰（Hannes Bergthaller）等人，與中興大學研究生、南投縣鹿谷鄉公所及10位台灣茶產業代表，17到20日訪問阿薩姆省（Assam）、梅加拉雅省（Meghalaya）和米左拉姆（Mizoram）等印度東北3個省分。

這個由茶葉產、官、學、研組成的台灣代表團，首先訪問阿薩姆省的印度理工學院古瓦哈蒂分校（IIT Guwahati）、董柏斯寇大學（Don Bosco University）等校，及當地阿薩姆紅茶製茶廠與改良場，以及產學研人士就茶種改良研究、病蟲害、土壤、製茶機械、茶廠規劃、產業聚落及出口貿易等茶產業不同面向進行交流。

陳立潁告訴中央社記者，駐印度代表田中光非常重視與印度東北各省交流，而台灣人對阿薩姆省的第一印象常想到阿薩姆紅茶。透過以茶為主題所延伸出來的交流最為自然，因此安排跨領域和異業結合的團隊訪問阿薩姆省，探討當地政府與學校有關茶產業相關議題，「阿薩姆紅茶遇上台灣茶」透過交流，討論未來雙方具體可行的合作方案。

除與阿薩姆省茶產業的產官學交流外，陳立潁指出，台灣代表團也訪問梅加拉雅省和米左拉姆省，與當地省政府官員和學校交流。與當地交流經驗豐富的陳建德與台灣茶產業者帶來不同台灣茶種，展示台灣人喝茶的茶道與程序，及細細品味茶香的過程，讓當地師生與茶農倍感新鮮，也了解到教育與茶葉種植研發改良的密切關係，及品茶的深層文化意義。

雙方並就有機栽植土壤平衡、茶園通風與日照、茶樹修剪人員的技術與效率、茶的包裝與材質等許多茶產業相關議題進行交流，也讓台灣製茶機械公司和師生更了解印度東北目前製茶機器的需求和產業瓶頸，相互評估未來合作可能性。

梅加拉雅省政府特別事務官薩利雅（Syrian）致詞時說，更期盼率團到台灣學習更多技術，以帶動印度本地發展。

陳立潁表示，在訪問印度東北3省期間，台灣代表團也邀印度留台校友，到這次拜訪的4校宣傳留學台灣的經驗與優點，同時提供獎學金相關資訊。（編輯：陳惠珍）1081121

台灣茶產業代表團訪問印度梅加拉雅省茶葉改良場，了解當地茶葉改良與機械需求。（駐印度代表處教育組提供）中央社記者康世人新德里傳真 108年11月21日