東凌-KY門市體質轉強 明年進軍越南

（中央社記者江明晏台北21日電）旗下有黃色小鴨品牌的東凌-KY今年陸續關閉體質不佳的門市，前3季每股虧損新台幣2.06元，已較去年同期好轉，第4季虧損也預估將收斂，明年將以獨家代理的方式進軍越南市場。

東凌-KY今年陸續關閉體質不佳的虧損門市，目前剩130家，東凌-KY副總經理許永融表示，關店動作告一段落，明年不會再大舉關店，將增設購物中心等門市，門市體質轉強，預計明年門市將比今年淨成長10至15家。

此外，東凌-KY看好越南的人口紅利，明年將以獨家代理的方式進軍越南市場，預計明年4月開始鋪貨，2021至2022年才會開出首家直營店。

東凌-KY前3季營收占比為棉紡品66.6%、餐飲0.9%；以通路比重而言，專櫃占73%、經銷商21%及電商6%；以地區比重而言，中國84.4%、台灣12.7%、外銷2.9%。

東凌-KY今年前3季虧損較去年同期大幅降低，前3季每股虧損2.06元，較去年同期每股虧損2.99元已有好轉，看好9至10月受惠拉貨旺季，單月已有獲利，雖然第4季仍難轉盈，但虧損將會收斂。

東凌-KY近年也積極發展IP商機，旗下主力品牌黃色小鴨PiyoPiyo在中國母嬰市場打下知名度，除了直營店的經營外，目前已與中國母嬰電商社交平台聯名開發嬰兒尿布，明年則將授權給3至12歲的大童市場產品，持續推升IP的授權收入。（編輯：蘇志宗）1081121