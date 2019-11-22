正隆：今年有望賺贏去年本業 明年會更好

（中央社記者潘羿菁台北22日電）台灣最大工業用紙正隆總經理蔡東和表示，受惠於越南投資效益顯現，估計今年度有望賺贏去年度本業表現，明年展望偏向樂觀，公司業績可望「愈來愈好」。

正隆今天舉行法說會，公司累計前3季營收為新台幣288.9億元，年減近7%，不過毛利率從20.2%上升至22.0%，稅後淨利為15.94億元，較去年同期大幅衰退58%，每股稅後盈餘（EPS）為1.38元。

蔡東和強調，去年處分上海中隆股權與資產有一次性認列業外收益，換算EPS為1.71元，今年則是沒有處分資產，導致獲利看似大幅下降；儘管台灣環保成本持續墊高，但是受惠於越南造紙廠稼動率提升至80%，以及越南紙器廠獲利改善，推升今年前3季EPS為1.38元。

他強調，現階段國際工業原紙售價下降，同時，造紙與紙器需求持續增溫，以越南為例，隆安紙器廠月產能從500萬平方米，到年底增加至700萬至800萬平方米，估計今年度紙業有望優於去年度本業表現。

因此正隆持續評估越南加碼投資，造紙廠2期與3期計畫都將待適當時機發動。

另外，正隆明年擬投資8億元針對造紙廠品質、環保精進改善；也規劃投資4億元，針對紙器廠預印與自動化更新。

展望明年度，蔡東和指出，基於今年前3季毛利率站上22%、台灣景氣維持穩定，越南造紙與紙器廠營運改善，以及明年有營建收入認列24億元，綜觀以上因素，對明年度看法偏向樂觀將會「愈來愈好」。（編輯：楊凱翔）1081122