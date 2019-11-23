聯詠市值本週激增152億元 聯電可望受惠

（中央社記者張建中新竹23日電）聯詠本週股價大漲新台幣25元，漲幅11.76%，市值增加152億元，居IC設計廠之冠。大股東聯電不僅持股市值隨著水漲船高，業務也可望受惠聯詠需求成長。

聯詠今年面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）大量出貨，帶動營運高度成長，不畏整體半導體產業景氣低迷，前10月營收534.81億元，年增19.56%，法人看好聯詠今年營收應可突破600億元關卡，改寫歷史新高紀錄。

法人預期，受惠TDDI滲透率持續提升，聯詠明年TDDI出貨量可望再成長；此外，隨著5G智慧手機高度成長，有機發光二極體（OLED）需求也將快速成長，聯詠應可受惠，明年OLED驅動IC將大量出貨。

聯詠看好，明年上半年OLED驅動IC出貨量便可望超越今年整年水準。在TDDI與OLED驅動IC雙動能驅動下，聯詠明年營運成長可期。法人預期，聯詠明年營收不排除有機會突破700億元關卡，續創歷史新高。

隨著外資22日買超擴大至1萬1957張，聯詠股價表現強勁，以漲停237.5元作收，創13年多來新高價；聯詠本週股價漲25元，漲幅11.76%，市值增加152億元，居IC設計廠之冠，攀高至1445億元。

聯電持有聯詠1644萬4587股，隨著聯詠股價走高，聯電持有聯詠股票市值攀高至39億元；此外，聯電營運也可望受惠聯詠需求成長。

聯電今年第4季在OLED驅動IC等需求穩健，加上收購日本三重富士通半導體效益顯現，第4季營運表現可望淡季不淡，晶圓出貨量將增加10%，法人預期，聯電第4季營收有機會突破400億元，可望創歷史新高。

法人預期，受惠OLED驅動IC需求成長，加上收購日本三重富士通半導體效益進一步發酵，聯電明年營收可望較今年成長一成以上水準，並將刷新歷史新高紀錄。隨著營運逐步好轉，聯電股價能否逐步朝每股淨值17.48元邁進，備受市場關注。（編輯：張均懋）1081123