記憶體庫存漸去化 展望正向

（中央社記者張建中新竹23日電）記憶體庫存問題自第3季起開始逐步好轉，法人預期，第4季記憶體庫存可望持續去化，明年展望趨於正向。

隨著資料中心庫存回復至正常水平，對記憶體重啟拉貨，此外，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格落底，時序步入電子旺季，刺激手機記憶體和固態硬碟滲透率，中國手機品牌廠也積極備貨，預防貿易戰可能影響記憶體供給遭限縮，都有助記憶體庫存去化。

據法人估計，第3季記憶體存貨天數已回跌至100天以下，達99天，預期第4季記憶體庫存將持續去化，逐步邁向健康水位，明年展望趨於正向。

隨著記憶體市況好轉，台灣半導體產業協會預期，台灣記憶體第4季產值應可攀高至新台幣476億元，將季增2.4%，並將較去年同期增加8.2%，將為今年記憶體產值唯一較去年同期正成長的季度。

只是台灣記憶體廠今年營運仍因記憶體市況不佳影響，業績多較去年下滑，台灣半導體產業協會預估，今年記憶體總產值將約1660億元，將較去年減少17.2%，將是IC業表現最差的部分。

記憶體模組廠威剛認為，記憶體市場已脫離景氣循環谷底，預期明年在5G等新應用驅動下，記憶體產業可望恢復成長動能，產品價格應可優於今年水準。（編輯：郭萍英）1081123