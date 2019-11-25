星展：近期匯市偏向保守 美國公債殖利率陷盤整

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）星展銀行指出，香港動盪加劇，市場擔憂可能對美中第一階段貿易協議帶來不確定性，加上英國12月12日國會大選在即，近期匯市氛圍偏向中性、保守，美國公債殖利率則陷入盤整。

星展銀行今天發布最新外匯研究報告指出，近期市場氛圍偏向中性，投資人建立大量部位意願不高，主因為觀望美中第一階段貿易協議，以及英國12月12日國會大選。相較之下，市場對美中貿易協議抱持較高風險意識，認為是否能在年底前達成協議仍存在不確定性，且美國12月15日仍可能如期加徵關稅；對英國大選看法則較為樂觀。

星展指出，美中貿易談判進展緩慢，已導致過去幾個交易日市場情緒搖擺不定，儘管多數投資人認為，中美雙方最終將簽署規模縮減版的第一階段協議，但隨著香港動盪加劇，市場仍明顯感到緊張，擔憂美國國會通過香港人權法案，可能影響正在進行的貿易談判。

星展表示，受此影響，上週美國10年期公債殖利率一度下滑至1.71%以下，較近期高點累計下滑超過20個基點，而在中國方面傳出利多消息，邀請美國談判代表開啟新一輪的談判後，殖利率才回升，美元則相對走強，人民幣兌美元再次貶破7元關卡。

星展預測，即使美國未答應中國降低關稅要求，雙方仍能達成協議，屆時，人民幣將維持在7元至7.1元兌1美元區間。假設美國願意降低關稅且雙方達成貿易協議，在最好的結果下，人民幣將升破7元；最壞結果是，雙方無法達成協議且美國再次調升關稅，則預估人民幣將貶至7.2元兌1美元價位。

在英鎊方面，星展說，觀察英鎊兌美元近期略為轉升，市場對英國大選似乎仍抱有希望。預估未來最好情況是，英國首相強森（Boris Johnson）帶領保守黨組建多數派政府，此時英鎊兌美元將升破1.3元，因為在野的工黨被視為民粹主義政黨，不利大型企業。

星展認為，但即使工黨在大選中獲勝也不是最壞的情況，最壞的結果為出現懸峙議會，且2020年1月31日之前英國無協議脫歐，屆時英鎊兌美元可能再次貶破1.2元價位。

至於美國10年期公債殖利率，星展預估，近期將持續維持在1.75%，震盪區間為1.5%至2%，短期內，美國經濟數據難以支持殖利率大幅上升，預測要等到2020年經濟數據開始好轉，才有可能回升至2%水準。（編輯：蘇志宗）1081125