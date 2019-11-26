科技部通過6件園區投資案 友嘉投資5.2億最高

（中央社記者吳柏緯台北26日電）科技部科學園區審議會今天通過6家投資案，投資總額達新台幣11.82億元，產業類型包含生技醫療與精密機械。

科技部透過新聞稿指出，今天除通過6家投資案、擴廠與設置分廠案2件，另有提報廢止投資計畫審議案2案、設廠備查案1案、7件廢止案、4件增加產品及營業項目案，以及備查9件增資案，合計增資約新台幣268.06億元。

根據科技部提供的資料顯示，這次6家通過投資案的廠商，投資金額最高的是友嘉實業股份有限公司中科分公司，投資金額達5.2億元。科技部說明，該公司主要研發製造CNC立式及臥式加工中心機、CNC車床、五軸立式加工中心機、智慧製造自動化生產線、龍門加工中心機及臥式搪銑床。

科技部進一步指出，友嘉集團在工具機排名為全球第3大，且是台灣最大的工具機集團，目前在全球有39大工具機品牌、52個生產基地、分佈於全球10大機械製造國，工具機產品線完整。

科技部說明，友嘉集團擁有經驗豐富的研發技術團隊，累積豐富的精密CNC工具機開發經驗與能量，目前已取得國內外專利共計33件，並持續與先進國家的關係企業大廠技術合作，每年營收與獲利持續成長，為提升產品的核心技術、根留台灣，進而讓公司提升為具國際競爭力的工具機企業，將於中科規劃更現代化、符合未來智慧製造智能工廠的工具機營運總部。（編輯：鄭雪文）1081126