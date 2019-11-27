MSCI尾盤效應 台股恐高檔震盪

（中央社記者潘智義台北27日電）美股道瓊工業指數上漲55.21點，但與台股科技股連動密切的費城半導體指數小跌，由於MSCI調整台股權重於昨天盤後生效，台股尾盤漲勢壓縮，今天恐有高檔震盪壓力。

美國總統川普表示，美中接近達成第一階段貿易協議，投資人受到鼓舞，美股再度收高，華爾街股市3大指數也再創新高，但費城半導體指數小跌。

道瓊工業指數上漲55.21點或0.2%，以28121.68點作收。標準普爾指數上揚6.88點或0.22%，收在3140.52點。科技股那斯達克指數上漲15.45點或0.18%，收在8647.93點。費城半導體指數下跌8.69點，收在1723.26點。

明晟（MSCI）指數編纂公司最新調整結果在昨天收盤後生效，台股昨天盤中一度來到11600點之上，但最後一盤爆大量，指數向下大幅壓縮，終場僅小漲15.24點，11600點關卡得而復失，加權指數收在11576.82點，成交值新台幣1995.92億元。

台灣證券交易所舉辦上市公司業績發表會，以及「5G應用」主題式業績發表會今天陸續登場，包括茂林-KY、聯發科、泰碩、眾達-KY、立積等，也是投資人關注焦點。（編輯：趙蔚蘭）1081127