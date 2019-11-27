看好電子業投資北越 正隆評估設紙箱廠

（中央社記者潘羿菁台北27日電）造紙廠正隆加速投資越南，造紙廠已進入2期投資，正隆透露，機器設備陸續到廠裝機，估計2022年加入生產行列。此外，看好電子業投資北越，公司也考慮赴當地布局紙箱廠。

正隆總經理蔡東和日前在法說會上提到，隨著越南平陽造紙廠稼動率攀升至近8成，後續2、3期擴建計畫正在準備中。

正隆表示，目前2期規劃年產35萬噸，已有部分機器設備到廠裝機中，後續還有設備準備進廠，造紙廠試車時間需半年，公司規劃2022年才會貢獻營收；由於現階段平陽造紙廠每月折舊攤提100萬美元，若2期若到位，造紙廠總產能將增加至65萬噸，一旦平均稼動率維持8成，有機會讓造紙廠損益兩平。

正隆進一步說，由於越南投資暢旺推升對紙業需求，為了搶得先機，後續3至5期投資計畫，不排除會縮短時程加速擴建。

因應造紙產能增加，正隆已向越南政府申請建造，準備造紙廠旁邊設立第4座紙箱廠，預料有機會在明年動工，後年投產，一般估計紙箱廠投資金額約3000萬美元。

另外，正隆也看好電子廠紛紛轉移至北越投資，勢必會推升當地紙箱商機，目前公司在北越北江購置10公頃土地，準備做最後一次市場調查，確定有適當條件將會投入第5座紙箱廠計畫。

正隆累計前3季營收新台幣288.9億元，年減7%，毛利率從20.2%上升至22.0%，稅後淨利為15.94億元，較去年同期大幅衰退58%，每股稅後淨利（EPS）為1.38元。主要是去年處分上海中隆股權與資產，認列一次性業外收益，換算EPS為1.71元，今年沒有處分資產，導致獲利相對大幅下降。（編輯：張均懋）1081127