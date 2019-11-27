台灣邁入高齡社會 樂齡族群挹注國旅動能

（中央社記者江明晏台北27日電）台灣進入高齡社會，旅遊業抓緊銀髮商機推廣樂齡旅遊，雄獅一年來相關遊程共吸引近6萬旅客，也縮短國內旅遊平假日住房率的差距，目標5年內招募20萬會員，每年帶動40%業績成長。

根據國發會人口統計報告顯示，台灣自2018年起正式進入「高齡社會」，估計將於2025年達「超高齡社會」的標準；而工研院IEK產業情報網則估計，隨著高齡化社會趨勢來臨將衍生相關商機新台幣3.6兆元。

面對此趨勢，雄獅旅遊於2018年正式推出「大人囝仔聚樂部」全新型態旅遊，打造適宜長輩的平日旅遊行程，希望樂齡族群走出家門，認識新朋友拓展生活圈，並整合上下游供應鏈，邀請許多關懷樂齡族群的觀光業者投入合作。

自2018年以來，雄獅相關遊程共吸引近6萬旅客參加，縮短國內旅遊平假日住房率的差距，也翻轉過往樂齡族群旅遊天數的習慣，增加二日遊的人次。

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川分享，2025年台灣將進入下一階段的「超高齡社會」，看好將會有更多樂齡族群投入「大人囝仔聚樂部」的行列，目標明年會員倍數成長12萬人，在5年之內要招募20萬會員，邀請每人每年至少出門玩5趟，累積百萬樂齡旅遊人次，每年帶動40%的業績成長。

雄獅表示，「大人囝仔聚樂部」針對55歲以上樂齡族群的需求量身設計，以平日出發、五星住宿、學習分享、貼心服務等四大主軸為核心，避開假日的尖峰人潮，以超值的價格入住五星飯店，隨團設有小天使貼心服務，幫團員攝影捕捉旅遊時精彩的畫面，並教導使用雄獅LINE@等社群軟體，讓樂齡族群能透過現代科技增加行程中的交際互動，並與許多觀光工廠、生態農場、文化教室等單位合作，在旅程加入手作、學習、文化體驗等互動。

雄獅「大人囝仔聚樂部」系列遊程自2018年正式推出以來屆滿一周年，吸引了近6萬樂齡族群參加，人數較前年成長近390%；經一年推廣後「大人囝仔聚樂部」系列遊程行程一、二日遊的占比，由原本的9：1轉換為4：6，改變了樂齡族群的旅遊習慣，也翻轉國內平日旅遊的型態。（編輯：鄭雪文）1081127