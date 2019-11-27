晶技明年受惠5G專案 續攻先進駕駛輔助系統

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）石英元件大廠晶技明年可望受惠5G開發專案，持續切入先進駕駛輔助系統（ADAS）。法人預估晶技明年獲利看增25%，創3年高點。

觀察今年資本支出，晶技表示今年規模約新台幣7.2億元，其中台灣平鎮廠支出約3.4億元，中國大陸重慶廠約1.5億元，寧波廠約2.3億元。

展望未來產品成長潛力，晶技正向看待5G應用頻率元件產品發展，可帶動網通設備相關石英元件產品，晶技持續深耕小型化和薄型化石英元件，且布局行動裝置用光感測元件。

在車用領域，晶技產品切入車用娛樂資通訊系統、安全偵測系統、胎壓偵測系統（TPMS）、以及先進駕駛輔助系統（ADAS）等，此外晶技產品也切入車用輔助系統影像方案。

展望明年營運表現，本土法人報告指出，晶技明年可望受惠行動運算及行動通訊業務加持，此外5G智慧型手機帶動晶技石英晶體和振盪器產品單價提升，有助明年業績和毛利率上揚。

法人預估晶技明年業績可望年增1成以上，有機會超過新台幣92億元，來到4年高點，明年獲利可較今年成長25%左右，可來到3年高點。

展望5G應用，法人指出，晶技明年可望明顯受惠中國手機大廠、美系和歐系通訊設備商對恆溫控制石英振盪器（OCXO）和電壓控制石英振盪器（VCXO）開發專案，預估明年5G應用比重可從今年的5%到10%，提升到10%到15%。

從產品應用比重來看，今年網通占比約37%，行動通訊占比約24%，行動運算占比約18%，車用占比約5%，物聯網應用占比約9%。（編輯：鄭雪文）1081127