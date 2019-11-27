富邦人壽增提外匯準備金30億 因應匯率波動

（中央社記者劉姵呈台北27日電）富邦金今天公告，子公司富邦人壽已獲金管會核准，於今年底前增提外匯價格變動準備金新台幣30億元，加計目前外匯準備金餘額後可提高至154.5億元，以因應新台幣匯率波動。

富邦金今天晚間發布重大訊息公告，子公司富邦人壽已獲金管會核准，於今年底前增提外匯價格變動準備金新台幣30億元。

富邦金於11月22日的第3季法說會上公布，截至今年9月底為止，富邦人壽的外匯準備金餘額為124.5億元；未來增提準備金後，將可提高至154.5億元，以因應後續新台幣兌美元匯率變化。

美中接近達成第一階段貿易協議，激勵美股收高，同時受到外資大舉匯入、台商回流等利多因素影響，帶動新台幣兌美元匯率近期一度升破30.5元。

壽險公司主管表示，新台幣若持續升值，對壽險業來說，匯兌成本會提高，就需要多增加外匯變動價格準備金作因應。

富邦人壽此次向金管會申請並獲核准增提外匯準備金30億元，一方面有「晴天儲糧」之意，另一方面也有助提升公司在外匯風險管理成效，進而強化清償能力及健全財務體質。

富邦人壽表示，今年前3季稅後淨利為274.30億元，前3季總保費收入（Total Premium）達4547億元，較去年同期成長12.5%。其中，前3季初年度保費收入（First Year Premium）達1680億元，較去年同期大幅成長20.9%，排名業界第一，主要是因為傳統分期繳壽險顯著成長；另外，富邦人壽前3季續年度保費收入達2867億元，佔總保費貢獻度約63%。（編輯：楊凱翔）1081127