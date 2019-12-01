台灣人不再瘋黑色購物節 學者揭4大關鍵

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）美式賣場黑色購物節邁入第3年，卻未如往年湧現大批搶購人潮。學者認為，電商平台崛起、實體零售優惠力道相形失色，加上購物節已邁入第3年，新鮮感不再，也是退燒原因。

感恩節之後的星期五被稱為「黑色星期五」，是美國耶誕節前夕重要購物檔期，商家會推出大量優惠活動吸引買氣，近年在電商平台崛起的推波助瀾下，觸角更延伸至海外。

來台設點的好市多，3年前將美國黑色星期五購物節引進台灣，開辦黑色購物節，初期在全台造成轟動，不少消費者天還沒亮，就到賣場排隊準備搶購；好市多今年首度將活動延長至7天，讓民眾有充分的購物時間，爭取更多商機湧入。

不讓好市多專美於前，其他零售通路如愛買、家樂福及全聯等對手也都加入「黑色購物節」促銷戰局。

不過，11月25日登場的黑色購物節，活動首日不巧為上班日，加上優惠時間延長，好市多門市不見往年大批搶購人潮，甚至有媒體以「光環殞落」形容在台灣才剛風行幾年的黑色購物節。

記者實地觀察賣場狀況，購物車滿滿戰利品景象不再，反而賣場近期暢銷商品「半熟迷你小麵包」雖然沒有降價，但卻比黑色購物節的促銷商品更受歡迎。

對此，商研院經營模式創新研究所副所長李世珍分析，黑色購物節今年購物人潮不如往年可以分為4大原因。首先，網路電商崛起，網路購物更加省時省力，在特定促銷節日，網路購物優惠幅度更勝實體零售，像是來自中國的雙11購物節就在台灣掀起熱潮，或許民眾早在前一波雙11就「買到剁手」，也會連帶影響在黑色購物節的消費意願。

其次，相較國外名牌商品堆成小山，家電下殺5折、甚至更低。李世珍說，台灣黑色購物節優惠力道不如外國，久而久之，會讓消費者不願再瘋狂搶購，加上坊間出現許多「美式賣場下架品」商店，不需會員卡也能購入同賣場商品等，都是讓激情退散的原因。

第三，台灣從年頭至年尾充斥各式購物促銷活動，細數就有春節檔期、5月份母親節、6月是年中慶、8月父親節、中元普渡、中秋節、雙11到雙12，也會降低消費者購物慾望。

第四，文化相異也是原因，李世珍說，外國人習慣在黑色星期五開始購買耶誕節禮物、用品，而台灣人習慣在農曆春節前夕大肆採買，文化不同，加上消費者新鮮感已經消退，也讓購物節熱潮退燒。

會員王小姐表示，相較好市多國外官網羅列的清單，台灣商品優惠力度不大，比較像是業者趁機清庫存，還不如網購，商品會宅配到家。也有消費者認為，商品數量太少，想買的產品一開門就秒殺完售，自己根本是白跑一趟。

好市多行銷企畫副總經理王友玫說，好市多會參考各界的聲音，希望能夠滿足不同需求。她強調，今年黑色購物節不論商品數量、優惠力度都贏過前2屆，且今年業績也十分正向，公司樂觀正面看待今年表現。

王友玫說，活動長達7天，週五到週日會是活動高潮，公司日後將會評估成效，若沒有意外，黑色購物節明年還是會第四度舉辦。（編輯：林孟汝/林淑媛）1081201