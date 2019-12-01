離岸風電明年躉購費率估降7% 經部年底前公告

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）經濟部能源局將在本週預告民國109年度再生能源躉購費率，能源局表示，已初步審定，離岸風電費率估調降7%，太陽光電降1%至3%，能源局力拚年底前公告，以滿足各方期待。

能源局官員說，已先召開期初設置成本說明會，能源局已經針對109年度再生能源躉購費率初步審定，依業者設置成本為費率升降的主要依據。

根據初步審定結果，估109年度離岸風電躉購費率價格調降7%，每度減少約0.5元，太陽光電微幅調降1%至3%，沼氣發電、小水力發電微幅調升1%。官員表示，地熱發電及離岸風電費率維持滿發時數，超過者採階段式費率。

環團先前呼籲別再調降100瓩以下太陽光電躉購費率，以增加公民參與意願，他表示，雖然小型屋頂太陽能設置成本較低，不過運維成本較高，能源局會納入考量，費率僅微幅調降。

此外，業者盼就新技術發展或技術升級，提供加成費率或維持今年費率維持誘因，包含營農型與漁電共生的太陽光電場，盼能比照高效能模組提供費率獎勵，或是獨立類別計算。

官員說明，農電共生、漁電共生目前多為示範案場，若未來有實際案例，並提供成本資訊，能源局會再進一步考量。不過，今年有首度納入風雨操場類別，若學校在7公尺以上的風雨操場建置太陽光電，將享有鼓勵費率，因已有國中、小學實施，才新設此類別。

他說，經濟部在公布預告前已先辦理說明會，蒐集業者意見，本週預告費率出爐後，會儘速召開聽證會，力拚年底前公告109年度的躉購費率。（編輯：楊凱翔）1081201