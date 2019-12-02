韓面板廠關廠效應 專家：台廠可望擺脫虧損

（中央社記者潘智義台北2日電）中國大陸面板廠京東方傳出將不再投資液晶面板（LCD）消息，加上南韓面板廠關廠效應，專家認為，明年供給減少，液晶電視面板價格可望反彈，台灣面板廠也可擺脫今年虧損窘境。

全球經濟預測及商業諮詢機構IHS資深研究總監謝勤益今天表示，明年全球液晶電視面板供給可望較今年減少8%，主因南韓面板大廠三星、樂金顯示器自明年中至年底將陸續關閉許多液晶面板廠，加上歐洲盃、東京奧運等運動賽事，可望刺激電視銷量，液晶電視面板可能供不應求，電視品牌商將針對液晶面板提前備貨，明年農曆年後至第1季底電視面板價格可望反彈。

謝勤益分析，中國大陸近年不斷擴增液晶面板產線，壓力最大的是韓廠，因為兩者的產品線重疊度很高，韓廠的產能又特別大，韓廠只能陸續關閉部分液晶電視面板產線，避免供過於求。

他說，雖然韓廠一面關閉液晶面板廠，一面轉型提高有機發光二極體（OLED）電視面板產量，但目前主要的OLED電視面板供應商是樂金顯示器，屬於超高階電視面板市場，自成一個體系，今年全球OLED電視出貨約300萬台，明年挑戰500萬台，與液晶電視全年出貨2.6億餘台相較，尚不至於對液晶電視面板市場形成壓力。

另外，即便2021年以後，三星將推出的量子點OLED電視面板，也屬高階市場，對液晶電視面板供需也不至於造成壓力。

他認為，面板廠減產只是杯水車薪，對供需的影響其實不大，關鍵還是在於韓廠陸續關閉部分液晶電視面板廠，有效降低供給，才是帶動明年液晶電視面板價格反彈的主因。（編輯：張均懋）1081202