台股由黑翻紅 終場收小紅漲13.26點

台股2日尾盤拉小紅，終場上漲13.26點、收在11502.83點，漲幅0.12%，成交量1132.71億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北2日電）受到亞股上漲激勵，台股盤中由黑翻紅，終場小漲13.26點作收。法人分析，台股反彈力道偏弱，連2天跌破月線，恐讓後續賣壓力道愈大，預料低檔區間在11400點，指數陷入高檔修正階段。

台股近期多頭格局進入獲利了結賣壓逐漸出籠，不過亞股上漲激勵台股尾盤拉小紅，終場上漲13.26點、收在11502.83點，漲幅0.12%，成交量1132.71億元。櫃買指數（OTC）則是今天摜破月線，終場收在143.63點，跌幅0.55%。

權值股台積電開盤緩步走高，但是上漲力道偏弱，無法支撐大盤下壓力道，台積電終場收在307.5元，上漲2.5元；聯發科盤中一度下挫逾2%，午盤過後跌幅收斂，收在416.5元，下跌5元。

盤面上個股表現漲跌互見，其中在29日爆大量、股價漲幅逾3%的面板三虎友達、群創與彩晶，今天走勢轉弱呈下跌格局，跌幅落在1.14%至2.16%。

台積電概念股的家登與帆宣漲勢凌厲，家登盤中大漲逾6%，受惠於台積電奈米製程導入極紫外光（EUV）微影技術，帶動家登明年出貨量有望大幅成長推升股價衝上歷史新高，接近尾盤更是拉上漲停板，股價鎖在173元。

工信29日公告出售子公司展邦建設100%股權，由於展邦參與大南港開發案，工信藉由出售子公司股權先行獲利了結，帶動今天開高走高拉漲停，股價鎖在8.6元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，雖然目前新台幣兌美元維持在30.5元盤整，不過近期亞幣轉貶味道漸濃，讓內、外資操作台股轉為保守，10月以來台股僅1天失守月線，隔日立即上漲，近3個月台股格局維持在月線之上，不過今天大盤已連2天無法收回月線，恐怕被視為正式跌破月線格局，意味後續賣壓力道恐愈來愈大，低檔會在11400點震盪。（編輯：張均懋）1081202