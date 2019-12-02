資訊月300家廠商參展 AI主題館設五大區域吸睛

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）台北資訊月將於4日起登場，共有300家廠商參展，預估會場容留人數可到60萬人，今年規劃AI主題館，除打造AI始祖圖靈機外，並設立五大區域，讓民眾體驗人工智慧應用。

一年一度台北資訊月將於4日起到8日在世貿一館登場，今天下午舉行展前記者會。主辦單位資訊月活動委員會表示，今年有300家廠商參展，使用900個攤位，由於今年台北資訊月與未來科技展同步展覽，預估會場容留人數可到60萬人。

今年台北資訊月以解密AI為題材，結合各廠商的技術與應用，將難以理解的人工智慧，透過互動式手法來傳達知識內容。此外第二屆台灣教育科技展將以300個攤位、70家廠商的規模呈現，針對許多民眾想進一步了解新課綱，現場以產品、應用、演講等形式，把新課綱的教學現場搬到會場。

今年科技部也在同一展館規劃未來科技展，展出國內學研界值得自豪的100多項前瞻科技，其中有11項技術獨步全球。

資訊月今年規劃全台唯一的AI主題館，以「解密AI」為核心、分成「開、源起、知、辨、動、演化、集大成、遇見AI更好的未來」八個階段，讓民眾用有溫度的方式、從頭開始認識AI主題館。

主題館也打造一座AI始祖圖靈機BOMBA，藉著圖靈機模型的運轉，輔助知識內容的解析，民眾可領略前人智慧的結晶。

主題館外牆以即時、動態海量資訊串流的錯落式顯示螢幕來搭建，館內各區域利用塊狀元素分子作為識別標的物，不規則型態的塊狀分子堆砌呼應AI應用的無限可能。

在顏色運用上，主題館以相異的擬人化色彩調性規劃，賦予解構人工智慧的人文意涵。

其中主題館內的感知區設有弧型投影全感互動系統，可將偵測到的體驗者行為轉成電腦可理解的資訊，完成電腦帶入人工智慧重要的第一步感知，能即時感測體驗者進入而隨時改變場域的狀態，所有體驗者都是可被感測的因子。

此外在辨區設立人機競賽互動系統，透過多對一的競賽模式，讓體驗者能組隊與AI比賽，以快眼快手識別符合題目的圖片競賽，了解大數據與人工智慧密不可分的內涵。

在行動區設立Mind Action Robot，民眾的意念可提高機器動能，完成AI畫作。在演化區設立圖像識別機器學習體驗系統，可讓民眾體驗引導AI學習圖像識別的過程，幫助AI學習，完成後立即測試學習成果。（編輯：黃國倫）1081202